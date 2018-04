Donald Trump og Kim Jung-un gør klar til at mødes i juni

Onsdag 18. april 2018 kl. 15:04Den sensationelle forbedring af forholdet mellem USA og Nordkorea er under fortsat opbygning. Den amerikanske præsident Donald Trump og den nordkoreanske leder Kim Jung-un gør nu klar til at mødes i juni. I dag er der i den forbindelse en unik positiv melding.Den kommer fra Donald Trump, som bekræfter et møde i sidste uge mellem Kim Jung-un og den amerikanske CIA-chef Mike Pompeo. Det har været med til at skabe yderligere god stemning mellem USA og Nordkorea, lyder det fra den amerikanske præsident.Nu ser hele verden frem til de 2 statlederes møde, og ikke mindst hvad det kan få af betydning for udviklingen både i den fredelige sameksistens og handelmæsssigt og økonomisk.