Kaptajn på fragtskib anholdt for at være fuld ved Storebæltbroen

Onsdag 18. april 2018 kl. 12:35En 47-årig kaptajn på et fragtskib blev ved midnattid anholdt på havet ved Storebæltbroen og sigtet for at være alkoholpåvirket. Den fulde sømand blev afsløret af, at skibet havde svært ved at holde kursen, og fordi kommunikationen via skibets radio forekom at være ikke helt efter bogen.Den anholdte kaptajn blev taget med til politistationen i Næstved, der er hjemsted for Sydsjællands og Lolland-Falsters politi (hvorunder Storebælt og broen hører).