Endnu ingen OK-aftale - strejker og lockout udsat igen

© Copyright 2018 guldborgsundavis.dk. Denne artikel er beskyttet af lov om ophavsret og må ikke kopieres eller på anden måde videreudnyttes uden særlig aftale.



Onsdag 18. april 2018 kl. 06:43Forligmand Mette Christensen og de 2 øvrige forligmænd har besluttet, at de varslede arbejdstandsninger på det offentlige arbejdmarked (strejker og lockout) udsættes igen - i indtil 2 uger. Nattens forhandlinger peger på mulighed for at opnå en aftale, er begrundelsen.Udløber perioden uden resultat er parterne berettiget til at iværksætte strejke og lockout på 5. dagen efter udløbet af 2 ugers perioden. Det vil sige, at strejke kan iværksættes fra 8. maj og lockout fra 12. maj.Hvis forhandlingerne afsluttes uden resultat indenfor de 2 uger, kan strejke og lockout iværksættes samtidigt på 5. dagen efter, at forligmanden har erklæret forhandlingerne for definitivt afsluttet.