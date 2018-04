Flymotor eksploderede i 10 km højde og fly måtte nødlande

Tirsdag 17. april 2018 kl. 20:32Et Boeing 737-700 fly med 148 ombord måtte i dag nødlande under dramatiske omstændigheder i Philadelphia i den østamerikanske stat Pennsylvania. Det skete efter, at en af flyets motorer var eksploderet i 10 km højde. Mindst 1 vindue i flyet blev knust, og passagerer var i fare for at blive suget ud. Flere blev kvæstet.Der foreligger endnu ingen forklaring på den dramatiske eksplosion i luften fra luftfartselskabet Southwest Airlines. Alle er lykkelige over, at nødlandingen til gengæld forløb efter planen. Der er ingen yderligere oplysninger om de kvæstede.