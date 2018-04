Støvede bureaukrater stopper sandt sejler-mekka på københavnsk ø

Tirsdag 17. april 2018 kl. 13:31At bureaukratiet har taget totalt overhånd dokumenteres hver eneste dag af massevis af eksempler. Hvor støvede bureaukrater tromler henover folk(et). Nu er det også sket omkring en københavnsk ø (Flakfortet), hvor et sandt sejler-mekka er stoppet. Fordi stedet i 1995 blev gjort til såkaldt fortidminde. Flakfortet har været svensk ejet siden 2001. Ejeren kan ikke få dispensation fra museumsloven til at fortsætte driften af øens sejler-mekka... Der kan læses herom og om øen iøvrigt på www.flakfortet.com - Også dette eksempel taler da sit tydelige sprog om, at der trænger til at blive ryddet op i det danske bureaukrati. Masser af love og regler bør ophæves og titusindvis af overflødige ansatte fyres.De fyrede bureaukrater må finde et andet job ligesom alle andre, der pludselig står i den situation. Danmark kan blive et endnu dejligere land - med meget mindre bureaukrati.