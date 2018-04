Nyt politisk kludetæppe på vej, når el-afgiften sættes ned

Mandag 16. april 2018 kl. 21:18Regeringen er på vej med et energi-udspil, som bl.a. vil betyde en markant nedsættelse af el-afgiften. Det skal kunne mærkes, at afgiften sættes ned, lyder det fra den politiske kulisse. Men det åbner samtidig for et nyt politisk uforudsigeligt kludetæppe, bl.a. når nedsættelsen skal finansieres.Andre typer energi (varme) vil blive dyrere. Man kan godt begynde at spekulere, fordi det aldrig vides, hvor de politiske tovtrækkerier ender. Hensigten med at sænke el-afgiften er en gennemsnitlig besparelse for familien Danmark på 800 kr. årligt.