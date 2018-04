De døde er ligeglade med diskussionen om giftgas

Mandag 16. april 2018 kl. 14:17Det er nu over 1 uge siden hundredvis af civile i Syrien blev ramt af giftgas. Regimets brutale kamp mod folket. Det er et par døgn siden USA, England og Frankrig bombarderede de syriske kemi-anlæg og militær for at stoppe anvendelsen af giftgas. I går ankom eksperter til området for at foretage undersøgelser - og imens diskuteres, om der blev brugt giftgas eller ej.Den diskussion er de mange døde og alvorligt kvæstede ligeglade med. Den viser holdning forskellene i verden. Eksperterne har endnu ikke kunnet gå igang med deres undersøgelser, fordi Rusland angiveligt forhindrer dem adgang. Rusland støtter det syriske regime. Det menes, at man også har forsøgt at slette beviserne for giftgas-angrebet på det syriske folk.