Voldsomt overfald i det nye fængsel på Nordfalster

Mandag 16. april 2018 kl. 09:48Det nye fængsel (Storstrøm) på Nordfalster er nu for første gang omdrejningpunkt for en negativ sag. Et voldsomt overfald i weekenden mod en fængselbetjent. Der foreligger endnu ingen enkeltheder omkring hændelsen, der imidlertid oplyses at blive overgivet til politiet...Fængslet blev taget i brug i fjor. Det har plads til 250 indsatte.