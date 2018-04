240 genbrugbutikker i Røde Kors og der kommer flere

Mandag 16. april 2018 kl. 09:32Dansk Røde Kors er en hel butikkæde, og den vil vokse. Bebuder man i forbindelse med præsentation af regnskabet for 2017, hvor 240 genbrugbutikker skabte et overskud på lige under 66 millioner kr. Organisationen udvider til stadighed sortimentet, som ikke længere alene består af tøj og sko.Møbler og bruggenstande til hjemmet bliver mere og mere efterspurgt, og det område vil vokse, forudser man. Samtidig bliver der stadig flere "kunder til butikken".