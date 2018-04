Advokat satte ild til sig selv - et bevidst men utroligt selvmord

Søndag 15. april 2018 kl. 22:25En kendt advokat og aktivist i New York har i weekenden afsluttet sit eget liv. Han satte ild til sig selv og gennemførte et bevidst, men utroligt selvmord. Der var vedhæftet besked til verden om, at det hele går i den gale retning. Advarsel imod hvad vi gør ved miljøet, og hvad vi gør ved os selv.David S. Buckel blev 60 år. Han blev fundet død ved en park i den amerikanske millionby i går morges. Forinden havde en forbipasserende set et menneske som en levende fakkel. Det var ham.