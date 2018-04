Verdens sikreste bil

Søndag 15. april 2018 kl. 20:41En særlig statistik er kommet for dagens lys i England, hvor verdens sikreste bil udråbes til at være en Volvo XC90. Siden 2002 er der solgt over 50.000 af bilen i landet, og der foreligger ikke ét eneste tilfælde, hvor en fører eller passager i denne bil er blevet dræbt i en ulykke.Årsagen er, at Volvo har satset intensivt på udstyr til at forhindre ulykker. Eksempelvis kamera og radar, lyder en del af forklaringen fra Thatcham Research Centre (www.thatcham.org) - som står bag oplysningerne.