Mange millioner kr. til håb-projekt især i Nykøbing F

Søndag 15. april 2018 kl. 18:15Med støtte fra A.P. Møllers støttefond og Realdania skyder Kirkens Korshær et mange millioner kr. håb-projekt igang i 3 danske byer. I første omgang Esbjerg, Nykøbing F og Holbæk. Specielt i hovedbyen på Lolland-Falster vil man forsøge at skabe noget helt nyt - i stedet for at værested et sted, der skaber håb for folk.Enkelthederne i projektet bliver interessant at studere. Man går igang nu og venter at være ved vejs ende i 2021. I Esbjerg vil man finde et nyt sted til håb-stedet, og i Holbæk skal det eksisterende værested bygges om. Det samlede projekt løber op i 47 millioner kr.