Det strammer til omkring en ny overenskomst i det offentlige

© Copyright 2018 guldborgsundavis.dk. Denne artikel er beskyttet af lov om ophavsret og må ikke kopieres eller på anden måde videreudnyttes uden særlig aftale.



Søndag 15. april 2018 kl. 15:34Der forhandles nu intensivt mellem parterne i det offentlige. I forsøget på at nå til enighed om en ny overenskomst. Men det strammer til, idet strejker og lockout'er kan bryde ud inden for de næste 1 og 2 uger. Medmindre forligmanden finder grundlag for at udsætte konflikt endnu engang.Forliginstitutionen udsatte 28. marts strejke og lockout, der vedrører overenskomster på det offentlige arbejdmarked. Konflikt i form af strejke var varslet til at træde i kraft 4. april og i form af lockout til at træde i kraft 10. april. På enkelte områder varsler for strejke og lockout med senere datoer.Forligmand Mette Christensen udsatte de varslede arbejdstandsninger i 2 uger. Strejke og lockout kan herefter tidligst iværksættes på 5. dagen efter udløbet af de 2 uger, det vil sige strejke 22. april og lockout 28. april, eller på 5. dagen efter, at forligmanden inden for de 2 uger måtte erklære forhandlingerne afsluttet uden resultat.