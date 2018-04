Ung mand i livfare - fundet alvorligt kvæstet på gaden

Søndag 15. april 2018 kl. 09:36En 26-årig mand befinder sig i livfare mellem hænderne på læger, efter at han tidligt på natten blev bragt til sygehuset i Holbæk i alvorligt kvæstet tilstand. Han har hovedlæsioner og hjerneblødninger. Således blev han angiveligt fundet på gaden (en P-plads) i byen.Han blev bragt til sygehuset af en person, som derefter forsvandt - og som politiet nu leder efter for at finde en forklaring.