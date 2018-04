Lastbil parkeret ved færge tømt for varer til 1 million kr.

Lørdag 14. april 2018 kl. 22:45Politiet har en fornemmelse af, at et tyveri fra en lastbil parkeret ved færgehavnen i nordvestjyske Hirtshals før weekenden var planlagt. Lastbilen blev tømt for varer til en værdi af mindst 1 million kr. Det var bl.a. hårprodukter og 10 paller med modetøj.Lastbilen var ankommet med færge fra Norge med de mange varer.