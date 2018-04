Verdens største krydstogtskib på tur rundt i Middelhavet

Lørdag 14. april 2018 kl. 21:50Symphony of the Seas er navnet på verdens største krydstogtskib, der gør klar til at stævne ud fra spanske Barcelona på tur rundt i Middelhavet. Et skib af format, med 18 dæk og plads til 6.680 passagerer. Med faciliteter fra vandland til et rent kunstmekka, der endog kan konkurrere med de fleste europæiske museer.Skibet og dets krydstogter blandt meget andet kan studeres på www.royalcaribbean.com/symphony-of-the-seas - her på website starter de unikke oplevelser.