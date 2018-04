Ung mand mistede herredømmet over sin bil og blev dræbt

Lørdag 14. april 2018 kl. 19:08En 28-årig mand blev sidst på eftermiddagen dræbt i en voldsom solo-ulykke på en landevej lige nord for sydvestjyske Bredebro. Han mistede herredømmet over bilen, som først tog en tur i grøften og derefter igen op på landevejen, hvor den endte med at ligge på taget.En passager i bilen blev bragt til sygehuset i Åbenrå. Ifølge aktuelle oplysninger skulle vedkommende overleve ulykken.