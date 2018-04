Filminstruktør død

© Copyright 2018 guldborgsundavis.dk. Denne artikel er beskyttet af lov om ophavsret og må ikke kopieres eller på anden måde videreudnyttes uden særlig aftale.



Lørdag 14. april 2018 kl. 10:49Den tjekkisk fødte internationale filminstruktør Milos Forman er død 86 år. Han døde i USA efter kort tid sygdom, og et unikt liv med film og i denne del af kunstens verden ebbede ud. For en personlighed, der lige fra sine drengeår i Prag kæmpede sig frem. Forældreløs - hans far og mor døde begge i tyske koncentrationlejre under 2. verdenkrig.Store film, der har sat sine spor i hele verden, var iscenesat og resultatet af Jan Tomás Formans (som han var navngivet ved fødslen) ånd og hånd. "Gøgereden" og "Amadeus" var blandt de største bedrifter.Da Rusland knuste oprøret i det daværende Tjekkoslovakiet i 1968, flygtede han til USA og slog sig ned i New York. Der kæmpede han videre - og fik enorm succes.