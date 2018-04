Den militære aktion mod Syrien ramte plet - ingen civile tab

© Copyright 2018 guldborgsundavis.dk. Denne artikel er beskyttet af lov om ophavsret og må ikke kopieres eller på anden måde videreudnyttes uden særlig aftale.



Lørdag 14. april 2018 kl. 10:27USA, England og Frankrig har opnået det ønskede resultat med nattens bombardement af militære anlæg og laboratorier i Syrien. At stoppe det syriske regimes muligheder for den barbariske anvendelse af giftgas mod dets folk og fastslå behovet for, at alle nu sætter sig til forhandlingbordet for at finde en afslutning på landets borgerkrig.Der er indtil videre ingen meldinger om civile tab under nattens aktion imod de syriske mål.