Fængselbetjent smuglede både hash og mobiltelefoner

Fredag 13. april 2018 kl. 23:40En 39-årig fængselbetjent er i dag idømt 15 måneders fængsel for at have smuglet både hash og mobiltelefoner ind til fængslede. Han blev anholdt sidste efterår, og nu er straffesagen mod ham afgjort af retten i Helsingør. Han har anket til landsretten.Fængselbetjenten har forklaret, at han følte sig truet til at foretage smuglerierne.