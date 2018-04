El-afbrydelse i København centrum ramte Tivoli

Fredag 13. april 2018 kl. 22:17Nogle tusinde beboere i centrum af København og dermed også dele af den gamle forlystelsepark Tivoli blev i aften ramt af el-afbrydelse. Specielt i et par luft-forlystelser i Tivoli var det en ubehagelig oplevelse for gæster, der kom til at hænge "deroppe" indtil de blev reddet ned.Midt på aftenen var el-forsyningen i området igen normal hos alle, såvel hos beboerne som i Tivoli.