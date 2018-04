Lamslående! - russisk påstand om giftgas arrangeret af vesten

Fredag 13. april 2018 kl. 14:19Man tror ikke sine egne ører og øjne, når man erfarer, hvad den russiske udenrigsminister Sergei Lavrov lige nu har sagt: at sidste weekends giftgas-angreb mod det syriske folk er arrangeret af vestlige agenter... Ren kommunistisk brutalitet, at nogen kan udtrykke sig sådan, mens mennesker dør og lider.Rusland er Syriens allierede, så det er forklarligt, hvorfor sådan en påstand kommer til verden. I Syrien tælles lig - de første mange håndfulde er døde af giftgas, og mange hundrede er syge.Alt imens USA, England og Frankrig i disse timer overvejer den militære reaktion overfor det syriske regime, ventes på meldinger fra FN. Hvor Rusland har bedt om at få krisen til behandling - igen. Det er endnu ikke afklaret, om dette vil ske.