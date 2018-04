Kvinde blev søsyg, faldt i vandet og druknede under krydstogt

Fredag 13. april 2018 kl. 10:37Natten over har der udspillet sig et drama på et krydstogtskib (Pacific Dawn registreret i London) 300 km fra den australske kyst. En ikke nærmere identificeret kvinde er druknet under sejladsen i Stillehavet, hvor hun faldt overbord. Det skete sent i går, da hun blev søsyg under stærk bølgegang og endte med at styrte i vandet.Til morgen indstillede man den håbløse eftersøgning af kvinden (hvis nationalitet ikke er oplyst), som ikke længere kunne anses for at have overlevet de mange timers ophold i havet. Den ugelange krydstogtrejse nærmede sig en tragisk afslutning for de 2.000 andre ombord.