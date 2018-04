Jagerfly styrtet i Middelhavet og den græske pilot dræbt

Torsdag 12. april 2018 kl. 19:34En (foreløbig) "stille" konflikt mellem Grækenland og Tyrkiet tager til, og har i eftermiddag kostet en græsk jagerpilot livet. Hans fly forsvandt i Middelhavet umiddelbart før landing på dets base på en af de græske øer. Det skete efter, at jagerflyet havde forvist tyrkiske militærfly fra græsk luftrum.Enkeltheder omkring konfrontationen mellem det styrtede græske jagerfly og de tyrkiske fly foreligger på nuværende tidpunkt ikke. Grækerne er ikke begejstrede for at udtrykke det mildt. Begge lande er med i Nato, så situationen med Tyrkiet er (som i mange andre tilfælde med den tyrkiske adfærd) både uacceptabel og helt uholdbar.