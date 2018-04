International krise på randen af krig med og i Syrien

Torsdag 12. april 2018 kl. 10:57Det overvejes i USA, England og Frankrig, hvordan og ikke mindst hvornår, der skal reageres på det syriske regimes anvendelse af giftgas sidste weekend - og den internationale krise befinder sig følgelig på randen af krig med og i Syrien. FNs sikkerhedråd er indkaldt til møde i dag - alt imens militæret bygger op.USA og England har officielt beordret militære enheder i Middelhavet til at være kampklar. I kulissen er Frankrig det efter al sandsynlighed også. Der er enighed om at stoppe den syriske leder Bashar al-Assads tyranni og det syriske folks lidelser.Det seneste giftgas-angreb er en gentagelse af en tilsvarende modbydelig forbrydelse overfor menneskeheden for 1 år siden - også begået af den syriske statmagt.