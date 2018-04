Hus brændte totalt ned - ingen af 5 beboere var hjemme

Onsdag 11. april 2018 kl. 21:40Politiet har en mistanke om, at en meget voldsom brand i et hus i landsbyen Øster Hassing 10 km øst for Ålborg og på den nordlige side af Limfjorden i dag var påsat. Da brandvæsenet mødte i den tidlige morgenstund, stod huset allerede i flammer, og det var ikke muligt at bekæmpe ilden.I løbet af dagen brændte huset totalt ned. Ingen af de 5 beboere, der er tilmeldt på adressen, var hjemme.