Fly med 200 ombord styrtet

Onsdag 11. april 2018 kl. 10:49Der er endnu kun sparsomme oplysninger om et nedstyrtet militærfly med 200 eller flere ombord i den nordafrikanske stat Algeriet. Styrtet skete ved den militære lufthavn nær hovedstaden Algier kort efter take off. De foreløbige meldinger er, at mindst halvdelen er dræbt ved styrtet.Den militære lufthavn i Boufarik omkring 30 km fra Algier er base for landets luftforsvar.