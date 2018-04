YouTube hacket - musikvideo erstattet af politisk budskab

Tirsdag 10. april 2018 kl. 23:44Verden er digital, og det betyder naturligt nok også, at bl.a. den politiske kamp står på computerskærme og andet elektronisk udstyr. Dokumenteret i dag af hacker angreb på YouTube, hvor den mest sete musikvideo er blevet udskiftet med et politisk budskab. Maskerede mænd med våben.Det var musikvideoen "Despacito" fra januar i fjor, der blev angrebet. Fjernet og erstattet af det politiske budskab. Klart godt tænkt af hackerne. Idet man jo skal placere sig der, hvor folk søger hen, hvis man har et budskab... Noget at sælge!