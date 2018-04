Alvorlig motorcykel-ulykke på motorvej ved Ringsted

Tirsdag 10. april 2018 kl. 10:59En svensk motorcyklist er blevet offer i den første alvorlige motorcykel-ulykke efter forårets ankomst. Lige nu er trafikken enten helt afbrudt eller stærkt forsinket på motorvej E20 ved Ringsted, hvor solo-ulykken er sket. Der er endnu ingen enkeltheder, ej heller om motorcyklistens tilstand.Politiet indskrænker sig lige nu til at oplyse, at ulykken er meget alvorlig - og så få trafikken til at fungere igen. Det sidste kan der gå lang tid med, lyder meldingen.