Fragtskib er grundstødt mellem Nordfalster og Sydsjælland

Tirsdag 10. april 2018 kl. 06:03Det finske fragtskib "Baltic Madonna" har siden i aftes spærret sejlrenden mellem Nordfalster og Sydsjælland. Det stødte på sandgrund og venter nu på, at højvande skal bringe det fri, så det kan sejle videre til Nyborg, som var ankomst destinationen planlagt til sent i aftes.Fragtskibet er bygget i 1994 og er 90 meter langt og 14 meter bredt. Der er ikke umiddelbart fare for skibet eller forurening af farvandet, hvor det har sat sig fast.