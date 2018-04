Turist-tragedie på Malta - 2 dræbt i dobbeltdækkerbus

Mandag 9. april 2018 kl. 22:17En rundtur i en dobbeltdækkerbus er endt som en kæmpe tragedie på Malta i Middelhavet. Den totalt fyldte bus kørte ind i et træ udenfor hovedstaden Valetta, og 2 passagerer blev dræbt, mens 50 andre blev kvæstet - flere kæmper for at overleve på øens sygehus. De 2 døde var fra Spanien og Belgien.Dobbeltdækkerbussens chauffør overså øjensynligt lavthængende kraftige grene på træet. Størstedelen af turisterne i bussen var fra Belgien og England.