Kæmpe bank har fyret direktør - har kun præsteret tab

Mandag 9. april 2018 kl. 11:52Det lød barsk for de ansatte og lovende for aktionærerne, da engelske John Cryan satte sig i den øverste chefstol i den tyske finanskæmpe Deutsche Bank i sommeren 2015. Efterfølgende blev tusindvis af ansatte fyret, og kunderne mødte en hård bankmand. Nu har han fået sin egen medicin - bankens bestyrelse har fyret ham.Siden hans tiltræden er der nemlig kun præsteret tab. Hvilket er i modstrid med hans meldinger ved sin tiltræden: det drejer sig om at tjene penge og konsolidere banken. Menneskelige hensyn fik ingen plads. Det sidste mærker den 57-årige nu tidligere topchef i Deutsche Bank selv - men han har nok fået nogle millioner med sig ud i "det fri" i forbindelse med afskedigelsen.