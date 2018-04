Cykelrytter død efter styrt

Mandag 9. april 2018 kl. 08:29Den 23-årige belgiske cykelrytter Michael Goolaerts er død. I en dramatisk og tragisk weekend under løbet Paris-Roubaix styrtede han lidt over 100 km inde på den 257 km lange rute. Angiveligt fik han hjertestop, men blev bragt til live - for derefter at dø på sygehus sent i aftes.Det var det unge cykel-talents 4. sæson, der sluttede så brat. Cykelsporten er i chok. Igen.