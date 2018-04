Flygtninge-hader står til markant valgsejr i Ungarn

Søndag 8. april 2018 kl. 23:40Den 54-årige ungarnske premierminister Viktor Orban står til en markant og komfortabel sejr ved dagens valg af parlamentets 199 medlemmer. Op mod 66% af mandaterne tilfalder hans parti ifølge aktuelle resultater. Dermed er en konsekvent flygtninge-hader klar til at stille sig i spidsen for landet i en ny 3. periode uden afbrydelse.Valgresultatet får stor betydning for arbejdet i EU, hvor Viktor Orban med forøget styrke via sit klare mandat fra det ungarnske folk vil stille krav og træffe beslutninger, som passer Ungarn. Uanset om det passer de øvrige lande i fællesskabet.