Spritbilist tog en tur med bilen - 17 meter gennem luften

© Copyright 2018 guldborgsundavis.dk. Denne artikel er beskyttet af lov om ophavsret og må ikke kopieres eller på anden måde videreudnyttes uden særlig aftale.



Søndag 8. april 2018 kl. 22:19En 67-årig mand havde mere held end forstand, da han i eftermiddag satte sig bag rattet i sin bil for at køre hjem til sydøstfynske Svendborg. Han var nemlig fuld, og det medførte en noget usædvanlig kørsel 10-15 km før hjembyen. Da kørte han med høj fart i grøften, ramte et stengærde og tog en tur med bilen 17 meter gennem luften.Bilen landede på taget inde i et skovområde, og manden kunne ikke komme ud. Det sørgede redningfolk for, og de kunne konstatere, at han kun havde fået knubs og en ordenlig forskrækkelse. Over for politiet indrømmede han at have drukket - for meget!