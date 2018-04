Indsamling-beløbet til kræftens bekæmpelse fortsætter nedad

Søndag 8. april 2018 kl. 18:31Den fysiske indsamling med raslebøsser, hvor tusindvis af frivillige går fra dør til dør, toppede for indsamlingen til kræftens bekæmpelse i 2016 med 36½ millioner kr. I fjor var der 2½ millioner kr. mindre i raslebøsserne, og igen i dag er beløbet fortsat turen nedad med yderligere et minus på 1½ million kr.Dagens 25.000 indsamlere fik 32,4 millioner kr. i raslebøsserne - hvilket foreningen Kræftens Bekæmpelse dog er meget taknemlig for.