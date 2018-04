Nyt giftgas-angreb i Syrien - foreløbigt er 70 slået ihjel

Søndag 8. april 2018 kl. 10:37Den syriske statmagt er under ny international sønderlemmende kritik. For igen at have benyttet giftgas i borgerkrigen i landet. Det sidste døgn er foreløbigt 70 slået ihjel af giftgas-angreb i og ved byen Duma i den sydvestlige del af det urolige arabiske land tæt ved grænsen til Libanon.Læger og redningfolk er dybt chokeret over det nye giftgas-angreb, og de første kritiske kommentarer er kommet fra USA. Der placerer ansvaret for ugerningen i et samarbejde mellem den syriske statmagt og Rusland.