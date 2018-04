Supermarked-røver forsvandt i handicap-bil og er borte

© Copyright 2018 guldborgsundavis.dk. Denne artikel er beskyttet af lov om ophavsret og må ikke kopieres eller på anden måde videreudnyttes uden særlig aftale.



Lørdag 7. april 2018 kl. 18:03En mand i 30 års alderen havde sent i aftes held til at gennemføre et røveri mod en brugs i landsbyen Harndrup mellem fynske Middelbart og Odense. Han truede med en pistol en ansat til at udlevere penge, hvorefter han forsvandt i en handicap-bil, der holdt udenfor.Siden har ingen set hverken røver eller udbytte. Politiet har ledt efter manden, men altså forgæves.