Hel bibliotek-administration knust af væltet beton-silo

© Copyright 2018 guldborgsundavis.dk. Denne artikel er beskyttet af lov om ophavsret og må ikke kopieres eller på anden måde videreudnyttes uden særlig aftale.



Lørdag 7. april 2018 kl. 14:51Da en over 50 meter høj beton-silo på havnefronten i Vordingborg i går blev sprængt og væltede til den forkerte side og ned over naboen - biblioteket, blev hele administration-afsnittet knust. Hvis ikke de ansatte forinden var fjernet af sikkerhedgrunde, havde der kunnet befinde sig over 15 på stedet.Det havde været en uoverskuelig katastrofe, og derfor sunder man sig i Vordingborg i dag lykkelige over, at der "kun" skete materiel skade. Som iøvrigt var omfattende. En del af bygningen knust, vandskade fra rørsprængning og støv overalt i det flere tusinde kvadratmeter store bibliotek.