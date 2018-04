Halvdelen af ishockey-hold slået ihjel i voldsom trafik-ulykke

© Copyright 2018 guldborgsundavis.dk. Denne artikel er beskyttet af lov om ophavsret og må ikke kopieres eller på anden måde videreudnyttes uden særlig aftale.



Lørdag 7. april 2018 kl. 12:4514 af 28 passagerer i en bus, der i aftes kolliderede med en lastbil på en motorvej i Canada, blev dræbt. Den øvrige halvdel kvæstet og bragt på sygehus, hvorfra meldingen er kritisk for 3 af personerne. De var alle unge ishockey-spillere fra klubben The Humboldt Broncos.Ulykken har bragt chok og sorg i hele landet over tabet af de 16-21 årige sporttalenters liv.