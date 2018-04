Bil i brand har ført til evakuering af butikcenter i Greve Strand

© Copyright 2018 guldborgsundavis.dk. Denne artikel er beskyttet af lov om ophavsret og må ikke kopieres eller på anden måde videreudnyttes uden særlig aftale.



Lørdag 7. april 2018 kl. 10:03En brændende varebil parkeret ved butikcentret Greve Midtby Center i Køge Bugt området har ført til evakuering af bl.a. dele af centret og et område med parkeringpladser nær et stort supermarked. Politi og redning frygter, at gasflasker i bilen kan eksplodere.Det ville være en yderst farlig situation både for mennesker og dele af centret, hvis bilbranden udviklede sig til en eksplosion.