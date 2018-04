Beton-silo i Vordingborg væltet ned over nabo - biblioteket

Fredag 6. april 2018 kl. 17:38Intet mindre end en katastrofe, kan man betegne resultatet af en planlagt sprængning af en høj beton-silo på havnefronten i Vordingborg til aften. Siloen væltede til den forkerte side og ned over naboen - biblioteket. Der heldigvis var mennesketomt. Aktuelle meldinger lyder, at ingen er kommet noget fysisk til.Politi og redning har nu travlt på stedet, hvor ingen endnu har noget overblik. Kaos er den rette betegnelse. Den mislykkede sprængning skete for øjnene af massevis af mennesker, der ville følge begivenheden. De fik sandelig "noget for pengene".