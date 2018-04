4 ansatte på tyrkisk universitet skuddræbt - mand anholdt

Torsdag 5. april 2018 kl. 21:38Gerningmanden er anholdt og ved at blive afhørt om en brutal aktion på universitetet i Eskisehir i det nordvestlige Tyrkiet. Han skød og dræbte 4 ansatte og kvæstede 3 andre. Efterfølgende forsøgte han at stikke af, men blev fanget af politiet. Blandt de dræbte var 2 lektorer.Der foreligger ikke nogen umiddelbar forklaring på aktionen, men ifølge universitets rektor lider gerningmanden under psykologiske problemer. Både studerende og lærere på universitetet er chokeret over den dødelige aktion.