Medie-dækningen i Danmark er blevet en politisk manege

Torsdag 5. april 2018 kl. 13:52At medie-dækningen i Danmark er blevet en politisk manege, hvor selve aktørerne i formidling af nyheder og anden kultur er blevet statister, skyldes den evige udvikling af tilskud. Alle vil have fingrene i kassen - og så mister man magten. Fordi kapitalen som bekendt altid har bestemt.I dag har regeringen præsenteret et udspil om fremtidens medie-dækning i Danmark. DR (Danmarks Radio) skal reducere sine TV-kanaler fra 6 til 4, og der skal spares og fyres ansatte. TV2 skal delvis sælges (40%) og iøvrigt spare 2% om året de kommende år. Radiokanalerne skal udbydes i en kombination mellem tilskud og reklame finansiering.En såkaldt public service støttepulje skal 6-dobles til 220 millioner kr. Altså mere tilskud... Det er dødbringende bureaukrati, der er under fortsat og forstærket udvikling. Inficeret af både politik og kapital-magt.Dagens medie-udspil kan læses på www.regeringen.dk