16-årig dreng kørte 220 km/t og med politiet i hælene 100 km

Torsdag 5. april 2018 kl. 11:20Det var en "fremmelig ung mand" på 16 år, der i morgenstunden blev anholdt nord for østjyske Kolding. Efter at have kørt fra politiet over en strækning på 100 km på motorvejen helt fra Storebæltbroen. Med hastighed helt op til 220 km/t og 4 passagerer i bilen.Der foreligger endnu ingen forklaring på, hvorfor drengen flygtede fra politiet. Jagten på ham begyndte, da han snød sig igennem betalinganlægget ved Storebæltbroen.Passagererne i bilen var et ægtepar med 2 små børn.