Kvinde anstiftede mordbrand i sin fars hus - er nu anholdt

Torsdag 5. april 2018 kl. 10:31Siden påskelørdag har politiet efterforsket en voldsom brand i et hus i landsbyen Houlbjerg mellem midtjyske Hammel og Langå. Hvorved en mand på 76 år indebrændte. Lige nu fremstilles en 44-årig kvinde for mordbrand i grundlovforhør.Det er mandens datter, der er blevet anholdt og sigtet for at stå bag den frygtelige ugerning.