For opfindsom! - mand i fængsel for million-bedrageri

Onsdag 4. april 2018 kl. 21:08En 33-årig mand blev i dag varetægtfængslet i et grundlovforhør i Odense. Den fynske mand havde været alt for opfindsom, mener politiet, der har sigtet ham for million-bedrageri. Han blev anholdt i morges og i retten præsenteret for at have bedraget for 3,3 millioner kr.Bedragerierne er sket ved oprettelse af bankkonti, med kreditkort og banklån herunder billån. Den unge mand har udvist den tvivlsomme opfindsomhed på både sin hjemegn og rundt i landet, fra Varde i vest til København.