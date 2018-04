Mand i livfare efter kollision med vejtræ i voldsom solo-ulykke

Onsdag 4. april 2018 kl. 19:30En ikke nærmere identificeret mand blev i eftermiddag fløjet til Rigshospitalet i København efter en voldsom solo-ulykke på en lokal vej langs den sjællandske motorvej E20 få kilometer før Storebælt. Manden kolliderede med et vejtræ og blev livfarligt kvæstet.Der foreligger endnu ingen forklaring på ulykken, men en af teorierne går på, at manden havde fået et ildebefindende.