Lastbil brød i brand og spærrede for Storebæltbro-trafikken

Onsdag 4. april 2018 kl. 18:43Der var behov for tålmodighed for bilister i en mindst 4 km lang kø over Storebæltbroen i eftermiddag. Hvor en lastbil med overophedede bremser brød i brand og spærrede for trafikken. Ulykken skete midt på eftermiddagen, hvor det først tog 1 time at slukke ilden.Derefter var der yderligere 1 times oprydning, og imens blev alene et enkelt spor i retning mod København åbnet. Forholdene er nu igen normale.