Bygning med 4 ambassader står i flammer - mand anholdt

Onsdag 4. april 2018 kl. 14:35Indtil videre er 14 kvæstet ved en storbrand i den svenske hovedstad Stockholm i eftermiddag. Den brændende bygning indeholder 4 ambassader, fra Belgien, Portugal, Tunesien og Argentina. Branden er påsat, og politiet har netop anholdt en mand og sigtet ham for mordbrand.Brandvæsenet kæmper stadig med at bringe ilden under kontrol. Man regner med, at hele eftermiddagen og noget af aftenen vil gå med at få slukket branden.